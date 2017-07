La CNMV impone una multa de 800.000 euros a BNP Paribas por cobrar incentivos no permitidos en la gestión de inversiones en el extranjero

El BOE recoge una sanción muy grave impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a BNP Paribas. La agencia pública considera que el banco internacional cobró incentivos no permitidos por la gestión y asesoramiento sobre inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva (ICC) extranjeras.

La Ley del Mercado de Valores establece que las entidades que gestionen inversiones deben actuar con diligencia y transparencia hacia sus clientes, y que estos supuestos no se cumplen si cobran o pagan incentivos no permitidos. Así, los incentivos deben ser siempre transparentes -información de los mismos en detalle- y no pueden “entorpecer el cumplimiento de la obligación de la empresa de actuar en el interés óptimo del cliente”. Así, si BNP cobró incentivos de las ICC, eso pudo suponer -aunque no lo aclara la disposición- que su interés por convencer a los clientes para invertir en esas instituciones fuera propio y no centrado en lo mejor para ellos.

La sanción es firme en vía administrativa, pero el banco internacional puede recurrir esta decisión ante la Audiencia Nacional.

El BOE de hoy también recoge otras tres sanciones de la CNMV, en este caso, graves, en una única disposición. David Gutiérrez Conde ha sido multado con 30.000 euros por manipulación de mercado sobre las acciones de Lingotes Especiales y Prim en 2009 y 2010, respectivamente. GVC Gaesco, por su parte, deberá pagar -si no recurre ante la Audiencia Nacional- 20.000 euros por no comunicar sus sospechas de manipulación de mercado sobre las acciones de Sotogrande. La misma razón conlleva otra multa idéntica para Agentes de Bolsa Asociados, en liquidación, en su caso por no informar sobre las sospechas en relación a las acciones de David Gutiérrez Conde, el otro sancionado, en las compañías Funespaña y Lingotes Especiales.

